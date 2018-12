Briljanten gelukwensen voor Elodie en Jan Marc Ceulemans

12 december 2018

12u00 0

Het echtpaar Elodie Van het Hof (86) en Jan De Cock (90) uit de Pierstraat, vierden hun briljanten of 65e huwelijksverjaardag. Naar aanleiding van deze heugelijke gebeurtenis kregen ze bezoek van schepen van Burgerzaken Marleen Van den Eynde en OCMW – voorzitter Mia Wauters (beiden N-VA). Die kwamen hen feliciteren en hadden de gebruikelijke geschenken bij.

Na hun huwelijk woonde het echtpaar voor korte tijd op de Groeningenlei. Nadien verhuisde het koppel naar de Pierstraat in een kleine hoeve, waar ze nu 62 jaar wonen.

Gedurende zijn ganse beroepsloopbaan werkte Jan bij Agfa-Gevaert in Mortsel. Elodie zorgde voor het huisgezin. Er kwamen vijf kinderen, die zorgden voor 12 kleinkinderen en er zijn 8 achterkleinkinderen.

Gezien hun leeftijd is hun gezondheidstoestand nog redelijk goed. Elodie kookt nog zelf. Jan houdt zich af en toe nog bezig in zijn tuin. Het oplossen van kruiswoordraadsels is Elodie haar favoriete hobby. Voor de rest kijken ze veel naar TV.