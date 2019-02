Brandweermannen hebben handen vol met flesjes SPA Toon Verheijen

De brandweermannen van het korps in Kontich hebben woensdagavond alvast geen dorst geleden bij hun interventie op het kruispunt van de Beekboshoek en de Zwarthoutstraat. De bestuurder van een vrachtwagen geladen met zo’n 40 ton aan water van SPA was de te smalle straat ingereden. De bestuurder geraakte met zijn gevaarte in de berm waardoor de vrachtwagen kantelde en heel de lading begon te schuiven. Die belandde deels in de gracht en het weiland. De brandweerlui hebben door een menselijke ketting te vormen de lading water kunnen ‘redden’. Pas daarna kon de vrachtwagen getakeld worden.