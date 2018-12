Brandweer organiseert Pasta for Live voor ‘Helpbrandwondenkids’ Marc Ceulemans

05 december 2018

16u06 0

Op zaterdag 8 december organiseert de brandweer van Kontich Zone Rand, in het kader van De Warmste Week, ‘Pasta for Life’. De opbrengst gaat naar het ‘Helpbrandwondenkids’. Het eten start om 18 uur met een aperitief en hapjes, gevolgd door een pastabuffet, dessert en koffie. Nadien is er een afterparty tot 2 uur met een dj. Het evenement vindt plaats in de kazerne van de brandweer. Er zijn nog 68 plaatsen beschikbaar. Deelnemen kost 16 euro. Kinderen onder de 12 jaar betalen 12 euro. Inschrijven is noodzakelijk via de website brandweerkontich.be