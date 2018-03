Brandweer helpt uitgegleden paard recht 03 maart 2018

02u39 0 Kontich De brandweer van Kontich moest gisterenmiddag uitrukken naar de Rompelei in Kontich omdat er een paard was uitgegleden op de gladde ondergrond van zijn stalplaats.

"Het dier kon niet meer zelfstandig rechtkomen", klinkt het bij de brandweer van Kontich. "Ook de eigenaars konden hem niet rechtkrijgen. We hebben versterking gevraagd van de brandweer Mechelen omdat die speciale apparatuur hebben om zulke grote dieren terug op hun poten te krijgen."





Kraan

Het dier werd met een kraan terug recht getrokken en kon weer in. Het zou om een oud paard gaan van ongeveer vijftien jaar oud, het was gisteren nog niet duidelijk of het dier kan herstellen van de val. De eigenaars waren erg geëmotioneerd door het incident. (BSB)