Brandweer breekt stal af om 900 kilogram zwaar paard te kunnen redden Vijftien brandweerlui en takelkraan vier uur in de weer om dier te bevrijden Dieter Lizen

12 februari 2019

21u53 38 Kontich Drie brandweerploegen van Ranst en Mechelen zijn dinsdag vier uur lang in de weer geweest om Clyde, een Schots trekpaard van 900 kilogram, terug op zijn benen te krijgen in een wei aan de Dorre Eikstraat in Kontich. Het dier lag op zijn zij in een stal van drie op drie meter en geraakte op eigen kracht niet meer recht.

Clyde is een 23 jaar oude ruin, een gecastreerde Schotse Clydesdale hengst, van een stevige 900 kilo. Dinsdagnamiddag rond half vier was het dier op zijn zij beland in zijn stal en het geraakte niet meer recht onder zijn eigen gewicht. Als een paard van die ouderdom en omvang te lang op zijn zij ligt, sterft het onherroepelijk. Paarden zijn vluchtdieren als er gevaar dreigt, daarom slapen ze meestal staand. Als ze gaan liggen, doen ze dat meestal met hun benen onder zich. “Clyde ging vroeger vaker op zijn zij liggen, maar dit keer geraakte hij zelf onmogelijk recht, dat zag ik aan de veegsporen van zijn hoeven in de stal. Door zijn eigen gewicht werd de bloedtoevoer naar Clyde’s rechterachterbeen afgesneden, waardoor het been begon te slapen”, zegt eigenaar Luc Van Kerckhoven (57). “Hij had ook al verwondingen aan het hoofd van zich te stoten.”

Grove middelen

De brandweer moest vanwege de omvang van het dier de grove middelen inzetten. “Het paard lag quasi geblokkeerd in een stal van drie meter op drie. We kregen hem er niet uit zonder langs twee kanten de stal af te breken. We moesten ook op een veilige manier enkele banden rond het dier kunnen aanbrengen. Als het plat ligt heeft het zijn vier hoeven vrij en een trap van zo’n kolos van 900 kilo kan hard aankomen”, zegt Bart Vanhoutte, brandweerkapitein van de post Kontich van Brandweer Zone Rand.

“Uiteindelijk hebben we Clyde met banden rond zijn lijf over gladde plexiplaten naar buiten weten te trekken en hem daarna opgetild met de Unimog, een 4x4-voertuig met telescopische kraan”. Die Unimog van het brandweerkorps Mechelen wordt speciaal ingezet bij reddingen van grote dieren in nood. “Daarna hebben we hem, als er opnieuw doorbloeding was van zijn rechterbeen, zachtjes laten zakken, tot hij weer zelfstandig kon staan. Daarna werd de haak losgemaakt en kon Clyde rond 20 uur weer zelf rondstappen”.

Emotionele brandweerman

Clyde liep na de redding al vrolijk terug rond in de wei. “Hij ging onmiddellijk naar het minipaardje dat we hier ook hebben staan, dat is zo’n beetje zijn beste vriend”, zegt Luc. “Ik ben de brandweer enorm dankbaar. Ze hebben met man en macht gewerkt om Clyde te kunnen redden. Als je dan ziet dat er enkele van die jongens achteraf zelfs emotioneel worden omdat het uiteindelijk is gelukt, besef je wat voor groot hart die mannen voor dieren hebben. Als zij niet zo goed en kordaat hadden ingegrepen, was Clyde er nu niet meer geweest. Ook mijn achterburen hebben me fantastisch geholpen om Clyde te redden, want alleen met de dierenarts kreeg ik Clyde onmogelijk weer op zijn poten.”

De stal zal Luc wel opnieuw moeten bouwen. “Dat wordt nog een groot werk, maar ik ben heel gelukkig dat ik Clyde na 22 jaar nog steeds bij mij heb.”