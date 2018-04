Brand op oplegger met negen wagens 19 april 2018

02u41 0

De brandweer moest zich gisterenmiddag naar de Groeningenlei in Kontich haasten voor een voertuigbrand. Een vrachtwagen met oplegger moest daar negen autowrakken komen ophalen aan Garage Joly. "Eén van die opgehaalde voertuigen vatte vuur", klinkt het bij de lokale politiezone HEKLA. "Het brandje kon geblust worden met een poederblusser waardoor de brandweer het incident onmiddellijk onder controle had." De brandweer moest de wagen openbreken om te controleren of de beschadigde delen niet bleven smeulen. "Maar na enkele minuten bleek alles al in orde", klinkt het nog bij de politie. "De baan was dan ook niet lang afgesloten waardoor de verkeershinder verwaarloosbaar was." Er vielen geen gewonden bij het incident. (BSB)