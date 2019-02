Brand loods zorgt voor asbestvezels in tuinen van omwonenden Marc Ceulemans

26 februari 2019



Door de brand in de loods achter de supermarktketen Carrefour aan de Mechelsesteenweg in de nacht van woensdag op donderdag vorige week, zijn er kleine asbestdeeltjes in de tuinen van de omwonenden terecht gekomen. De loods die voorzien was van een asbestplatendak is door de hitte geïmplodeerd, waardoor asbestvezels in het rond vlogen.

Een deskundige die ter plaatse kwam, bakende een gebied af waarin er mogelijk asbestvezels liggen.

Met een brief werden de bewoners door de gemeente aangeraden om de tuinen in de ‘gevaarlijke zone’ zo weinig mogelijk te betreden en dit geldt zeker voor kinderen. De gemeente drukte er evenwel op dat er geen acuut gevaar bestaat voor de gezondheid. ‘Maar om alle risico’s voor uw gezondheid uit te sluiten en geen asbestvezels in te ademen, vragen wij uitdrukkelijk om zelf geen opruimingswerken uit te voeren en in uw tuin alles onaangeroerd te laten liggen”, werd er verder in de brief gestipuleerd.

“Meteen na de brand hebben wij een deskundige aangesteld die de omliggende tuinen heeft onderzocht. De deskundige nam de verdachte vezels mee om de analyseren. Op basis van zijn advies hebben wij een zone afgebakend. Naderhand bleek dat er een aantal tuinen zijn binnen de zone waar er geen asbeststukken liggen. Die zullen we dan ook vrij geven. De deeltjes al dan niet asbestvrij werden onderzocht in een labo. Wij wachten nu op een plan van aanpak van de deskundige om alles op te ruimen. Wij wachten niet op de tussenkomst van de verzekering. De gemeente gaat zelf een gespecialiseerde firma aanstellen en die pré-financieren. Deze firma zal naast tuinen ook de daken van de huizen asbestvrij maken. Wij hopen dat die firma zo snel mogelijk in samenspraak met bewoners met de opdracht zal starten. Als het mogelijk is deze week nog”, hoopt Johan Asselberghs hoofdmedewerker Duurzaamheid & Milieu bij de gemeente Kontich.

“De eigenaar van de site moeten zelf instaan voor het opruimen van het asbest. Het asbest dat daar ligt zijn grotere stukken, die niet meer in het rond vliegen’, geeft Johan Asselberghs nog mee.

De bewoners hopen dat de opruimingswerken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Met het mooie weer deze dagen kunnen we onze kinderen jammer genoeg niet in de tuin laten spelen. Ook voor de volwassenen zit het er niet in om van hun tuin te genieten of er in te werken bij dit prachtig weer.