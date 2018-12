Brand legt woning in de as in Kontich NBA

20 december 2018

In de Pierstraat in Kontich is een zeer zware brand aan de gang. “Om 20.55 uur kregen we de oproep dat er een woning in brand stond. Bij aankomst zagen we de vlammen maar op een bijzonder korte periode verdween ook het gehele dak. De bewoonster is vermoedelijk niet thuis, want haar wagen is hier niet maar, we kunnen haar voorlopig ook niet bereiken op de gsm. De brandweer is nog aan het blussen en kan nog geen sweeping doen van het gebouw”, vertelt Dirk Fonteyne, woordvoerder voor de politiezone Hekla. Het vuur is erg hevig, in een groot deel van Kontich kan men de rook waarnemen.