Brand aan werfmateriaal 02 maart 2018

02u59 0

In Kruisbeemd in Kontich is gisterenavond een klein brandje ontstaan aan werfmateriaal. De brand was snel onder controle en ook de schade bleef beperkt. Volgens de lokale politie is de oorzaak van de brand nog onduidelijk. "We gaan voorlopig uit van een accidentele brand. Het gaat om materiaal dat gebruikt werd bij grondwerken", zegt woordvoerder voor de politiezone Hekla, Dirk Fonteyne. (NBA)