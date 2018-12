Bouwwerken business park ‘Gate 7’ gestart Goed voor meer dan 1.000 jobs Marc Ceulemans

10 december 2018

Aan de Prins Boudewijnlaan, nabij het kruispunt met Groeningenlei, zal volgend jaar het gloednieuw bedrijvenpark ‘Gate 7’ verschijnen. De afbraakwerken van het vorige bedrijf zijn achter de rug.

Burgemeester Bart Seldeslachts N-VA) die symbolisch de eerste steen legde, is opgetogen.

“Ik ben blij dat wij met dit project een boost kunnen geven aan de lokale economie. Dankzij deze site zullen in de toekomst meer dan 1.000 nieuwe jobs worden gecreëerd.”, zegt hij.

De terrein van maar liefst meer dan 52.000 m², wordt ontwikkeld door bedrijfsvastgoedontwikkelaar BVI.BE uit Wommelgem.

Het project Gate 7 wordt een mix van op maat gemaakte KMO-units, kantoren, labo’s en showrooms. Omdat de site dichtbij de op- en afrit 7 van de E19 ligt, is de bereikbaarheid uitstekend.

Nog een voordeel op gebied van mobiliteit is dat het park aan de Prins Boudewijnlaan grenst, die een van de belangrijkste verkeersaders in de omgeving is.

“Door de combinatie kunnen ondernemers op de site terecht voor een kantoorruimte en tegelijk voor een opslagplaats voor hun materiaal. Beiden zijn vaak onmisbaar, maar worden in de praktijk zelden gecombineerd op een bedrijvensite. Ook labo’s en showrooms zijn perfect mogelijk in het bedrijvenpark, hetgeen kansen biedt aan start-ups en de universiteit die vlakbij ligt.”, legt Erik Everaert, managing director bij bedrijfsvastgoedontwikkelaar BVI.BE uit.

Er komen meer dan 600 private parkingplaatsen en voor wie met het openbaar vervoer komt, is er een bushalte net bij de ingang van het park.

Met het project Gate 7 is BVI.BE niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden realiseerde de ontwikkelaar in Kontich reeds het KMO-park Satenrozen. Twee weken geleden werd een park in Wavre Nord gelanceerd en pas geleden werd in Floreffe in Wallonië een ander nieuw bedrijvenpark aangekondigd.

Bijna alle KMO-ruimtes zijn vandaag reeds verkocht. De commercialisering van de kantoorruimtes is net gestart. Meer info op www.bvi.be