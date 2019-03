Bouw van woonproject Gonthier gestart Marc Ceulemans

28 maart 2019

17u21 0 Kontich Op de hoek van de Koningin Astridlaan en Antwerpsesteenweg, waar tot voor kort de ‘legendarische’ garage Gonthier was gevestigd, is de bouw gestart van 37 appartementen.

De sloopwerken van de vroegere garage zijn achter de rug. Donderdag werd het startsein voor de werken gegeven. Daarvoor mocht schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) in de werfkraan kruipen om grond te effenen. Burgemeester Bart Seldeslachts, schepen van Informatie Luc Abrams (Open Vld) en de familie Gonthier, die ondertussen verhuisd is naar Walem, mochten toekijken.

Het nieuwe wooncomplex wordt opgedeeld in twee woongroepen. Om het verkeer vlot te laten verlopen worden die gescheiden door een rijweg. Gebouw A dat grenst tegen de Antwerpsesteenweg omvat 24 appartementen met een oppervlakte tussen de 73 en de 125 m². Door de V-vormige inplanting van dit gebouw zullen de bewoners van deze appartementen kunnen kijken op een gemeenschappelijke daktuin.

“Inkom van ons dorp”

Het tweede gebouw dat grenst aan de Koningin Astridlaan krijgt 13 gelijkaardig appartementen. Op het gelijkvloers is er een fietsenberging, een handelsruimte en een inrit die toegang biedt tot de ondergrondse parkeergarage, enkel voorbehouden voor de bewoners van de appartementen. Parkeerplaatsen kosten 20.000 euro. Ondergrondse bergingen gaan van de hand voor 5.000 euro. De appartementen zijn uitgerust met vloerverwarming. De kostprijs voor een appartement schommelt tussen de 134,500 euro en 344.000 euro.

Burgemeester Bart Seldeslachts sprak met heel veel lof over het project. “Het is een mooi project, met lange voorgaande gesprekken. Iedereen kende het begrip ‘Gonthier’ en ik ben er zeker van dat dit gaat doorleven. Het is de inkom van ons dorp. Dat is dan ook de reden dat er op de kop van het gebouw, hoger gebouwd wordt dan in de rest van de gemeente. Het is wel jammer dat de familie Gonthier vertrokken is uit Kontich. We moeten dat kunnen aanvaarden, want we zijn geen Bokrijk in Kontich”, aldus de burgemeester. Voor meer info kan je terecht bij Margot Sanders van Taxandria, te bereiken op het tel. nr. 015/30.68.70 of via e-mail margot.sanders@taxanderia.be