Boom slaat gat in voorruit schoolbus met zestien leerlingen 19 januari 2018

02u36 0 Kontich In Kontich is een boom op een schoolbus gevallen met een begeleider en zestien kinderen aan boord. Niemand raakte gewond. Vandaag is er geen schoolbus voorhanden.

"Gelukkig stond de bus voor het rode licht te wachten toen de boom op de rechtervoorhoek van het voertuig viel", zegt Ghislaine Van Dijck, vervangend directeur van basisschool De Schans van het Gemeenschapsonderwijs, aan de Kruisschanslei. "Mocht de bus op dat moment snelheid gehaald hebben, was de balans wellicht veel erger geweest. De chauffeur, begeleider en kinderen zijn erg geschrokken, maar zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Op voorstel van de politie is de dienst Slachtofferhulp langs geweest op de school, maar de kinderen zijn er eigenlijk zeer goed mee omgegaan. Op het moment zelf ontstond er geen paniek en verliep alles zeer sereen, wat toch niet evident is voor een groep kinderen van twee en een half tot twaalf jaar."





De kinderen zijn door schoolpersoneel opgehaald met wagens en de ouders zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. De chauffeur was erg onder de indruk en is twee dagen werkongeschikt. Ouders van kinderen die met de getroffen bus naar school gaan, moeten vandaag voor een andere oplossing zorgen om op school te geraken. (BSB)