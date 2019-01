Bibliotheek wijzigt openingsuren Marc Ceulemans

30 januari 2019

12u00 0

Vanaf 1 februari 2019 wijzigen de openingsuren van de bib zodat ze beter gespreid zijn over de week en nog beter afgestemd op het bezoekgedrag van de klanten.

De hoofdbibliotheek op het Sint – Jansplein is vanaf dan alle weekdagen open vanaf 15.30 uur en op woensdag gaat ze zelfs al om 14 uur open. Maandag en woensdag is er avondopening tot 20 uur. In Kontich-Kazerne kan je vanaf 1 februari terecht op maandag van 15.30 tot 18 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. In Waarloos is dat op donderdag van 15.30 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. De openingsuren tijdens het weekend blijven hetzelfde. Meer info hierover vind je op de website www.kontich.be/openingsuren-en-sluitingsdagen.