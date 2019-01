Bewoners willen veilige Duffelsesteenweg Marc Ceulemans

25 januari 2019

12u00 0

Bewoner Marc Baeckelmans maakte aan de nieuwe bestuursploeg (N-VA en Open Vld) de tekortkomingen op de Duffelsesteenweg, tussen het kruispunt N1 en het rond punt, bekend. Baeckelmans verwees naar de verkiezingsbeloften van de partijen en zei te spreken namens zijn medebewoners.

Eerst en vooral willen de bewoners dat de riolen worden dichtgelegd en dat er aan de kant van de onpare huisnummers een voet- en fietspad komt. Het onderhoud van de rioolgrachten laat te wensen over. Verder wordt er gepleit voor een duidelijke bewegwijzering om het vrachtverkeer op een veilige manier naar en van de industriezone ‘Neerveld’ te leiden. De bewoners vragen ook om het wegdek te herstellen en maatregelen te nemen tegen de overdreven snelheid, vooral op het gedeelte tussen het rond punt en de Pronkenbergstraat.

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Willem Wevers (N-V) is zeker niet van plan om de verkiezingsbeloften in de vuilbak te gooien. “Samen met mijn diensten ben ik bezig om in alle straten na te gaan wat er juist moet aangepast of verbeterd worden. De Duffelsesteenweg is zeker een van de prioriteiten. Wordt het een fietspad aan twee kanten? Of wordt het een dubbelrichtingsfietspad aan één kant met een voetpad? Dat zijn mogelijkheden die we moeten bekijken. Maar het is zeker de bedoeling om de Duffelsesteenweg veiliger te maken. Ik kan wel niet zeggen wanneer er met de werken wordt gestart, maar alvast nog deze bestuursperiode”, aldus Wevers.