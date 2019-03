Bewoners krijgen inspraak bij heraanleg Stationsplein Marc Ceulemans

12 maart 2019

Het lokaal bestuur van Kontich wil de bewoners betrekken bij de opmaak van een ontwerpplan voor de heraanleg van het Stationsplein in Kontich-Kazerne.

Er worden drie modellen voorgelegd die een mogelijke invulling van verkeer, groen en gebruik weergeven. In een later stadium wordt er ingegaan op details, zoals materiaalgebruik en objecten. Om zoveel mogelijk inbreng te genereren, wordt het stationsgebouw ingericht als participatiemarkt. Van 14 maart tot en met 5 april worden de modellen daar getoond en mag iedereen zijn inbreng geven.

Op 14 maart van 16 tot 20 uur is er een bijeenkomst, waar je persoonlijk informatie krijgt over de drie modellen.Voor vragen kan je contact opnemen met de dienst vergunningen via e-mail vergunningen@kontich.be of via het telefoonnummer 03/246.25.80.

