Bewoners Kastanjepark gaan zelf composteren Marc Ceulemans

28 december 2018

11u18

Het gemeentebestuur, de bewoners van het nieuwe Kastanjepark aan de Hofstraat, staken de koppen bij elkaar en beslisten het composteren in de wijk op te starten. Het is het eerste compostproject in de gemeente.

“GFT+ containers samen met andere afvalcontainers vormen immers een ruimteprobleem, vooral aan en rond de appartementsgebouwen. “De bal ging aan het rollen toen de inwoners van het appartementsgebouw ons om advies vroegen hoe ze hun parkje met vijver nog aantrekkelijker konden maken met bijkomende bomen, struiken en oeverplanten.”, zegt schepen van Milieu Wim Annaert (Dorpslijst Sander).

Onder impuls van de milieuambtenaar ontstond het idee om op ‘het verloren hoekje’, waar 3 compostbakken werden geplaatst, een wijkcompostering op te starten. De komende jaren worden de bewoners door de duurzaamheidsambtenaar en vrijwillige kringloopkrachten opgeleid en verder begeleid, waarbij hen alle kneepjes van het composteren worden aangeleerd.