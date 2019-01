Bestuursmeerderheid presenteert haar beleidsakkoord Marc Ceulemans

11 januari 2019

12u00 0

De nieuwe bestuursploeg (N-VA, Open Vld) heeft de krachtlijnen van haar beleid uitgezet voor de komende bestuursperiode, van 2019 tot 2024.

Om de gemeente aangenamer te maken gaat de meerderheid volop investeren in de openbare domeinen. Naast de heraanleg van het Stationsplein in Kontich-Kazerne gaan N-VA en Open Vld bekijken hoe ze de centrumpleinen het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein aantrekkelijker kunnen maken, met bijkomende parkeergelegenheid en extra fietsvoorzieningen in de dorpskern.

De heraanleg en het onderhoud van voet- en fietspaden zijn één van de andere prioriteiten. Netheid en veiligheid zijn hierbij heel belangrijk.

De nieuwe beleidsploeg gaat de strijd aanbinden tegen zwerfvuil, en aandacht schenken voor een weloverwogen heraanplanting van goede onderhouden grasperken.

Door op zoek te gaan naar nieuwe trage wegen en de Oude Spoorwegberm op te waarderen, het Altenapark te vergroten en het extra uitbreiden van het groenpatrimonium, wil het bestuur de bewoners laten genieten van een optimale ontspanning. Daarbij wordt er gedacht aan de mogelijkheid om de Nachtegaalsite aan te passen aan de noden van verenigingen en sporters.

Qua cultuurbeleid wordt het erfgoed zeker in stand gehouden, maar nog meer gepromoot. Initiatieven zoals een zomerbar moeten de kans krijgen. Verenigingen en alle scholen zullen op de bestaande steun kunnen blijven rekenen.

Ook aan Waarloos wordt er gedacht. Het is de bedoeling om de ruimte tussen de chalet van de veteranen en het kinderdagverblijf ‘t Wisterke te verankeren als recreatiezone om een eventuele verkaveling te voorkomen.

De verkeersproblematiek in het centrum en in de Ferdinand Maesstraat wordt aangepakt.

Op gebied van (verkeers)veiligheid wordt er gestreefd naar bijkomende buurtinformatienetwerken, het gebruik van ANPR-camera’s en voor een zichtbare en bereikbare politie. Bij de hogere overheden wordt er sterk aangedrongen voor de aanleg van de noordelijke verbindingsweg, wat de verkeersveiligheid en voornamelijk de zwakke weggebruiker ten goede komt.

Door een seniorenbeleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren, wordt er tegemoet gekomen aan de specifieke noden van deze mensen. Op het domein van welzijn zal er stevig worden ingezet op kinderopvang, buurtgerichte thuiszorg, de strijd tegen armoede, voorkomen van de vereenzaming, inburgering en op een sterk lokaal mondiaal beleid.

Inzake milieu en de strijd tegen wateroverlast wordt de ingeslagen weg van het gevoerde beleid verder gezet.

N-VA en Open Vld streven naar een zuinig financieel beleid. Wanneer de noodzakelijkheid van onverwachte investeringen en opportuniteiten zich opdringen, zullen die afgewogen worden tegen de verdere afbouw van de gemeenteschuld. De bestuurspartijen engageren zich om de belastingen niet te verhogen. Met het oog op een eventuele belastingverlaging worden verschillende belastingreglementen herbekeken.