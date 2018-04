Bestuurder stapt ongedeerd uit wrak 13 april 2018

Een wagen is gisterenavond rond 22 uur onder een vrachtwagen terechtgekomen op de E19 richting Antwerpen.





Het ongeval gebeurde kort voor de afrit naar Kontich. De personenwagen boorde zich linksachteraan in de oplegger van de vrachtwagen.





De bestuurder kon zichzelf bevrijden uit de verhakkelde auto en hield amper verwondigen over aan het ongeval. De brandweer van Kontich en Boom kwamen ter plaatse om puin te ruimen. (PLA)