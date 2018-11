Bestuurder die van snelweg gracht in vliegt lichtgewond Sander Bral

28 november 2018

22u40 0 Kontich Een bestuurder is woensdagavond van de baan afgeweken op de E19 ter hoogte van Kontich. Hij belandde in de gracht en moest licht gekwetst afgevoerd worden.

Om een nog onbekende reden is een bestuurder van een personenwagen woensdagavond van zijn rijvak afgeweken op de E19 richting Brussel. Ter hoogte van de afrit in Kontich reed hij de snelweg af en knalde hij met zijn wagen tegen een nabijgelegen elektriciteitskast. Uiteindelijk kwam de bestuurder in de gracht tot stilstand. Hij moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. Er was niemand anders betrokken bij het ongeval. De oorzaak van het vreemd manoeuvre wordt onderzocht.