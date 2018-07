Bestelwagen koerierdienst op zij na aanrijding 03 juli 2018

Aan het op- en afrittencomplex van de E19 in Kontich is het gisterenmiddag tot een aanrijding gekomen tussen een personenwagen en een lichte vrachtauto van een koerierdienst. Volgens getuigen wilde de personenwagen met Duitse toeristen de Expresweg N171 oversteken op hetzelfde moment dat de koerierdienst vanuit Antwerpen kwam aangereden. Een aanrijding was niet meer te voorkomen en door de klap belandde de bestelwagen op zijn zijkant en schoof verder over het asfalt tot op de pechstrook. "Niemand raakte ernstig gewond", klinkt het bij de lokale politiezone HEKLA. "Wel was er veel schade, waardoor de brandweer de brokken moest komen kuisen en ontstond er verkeershinder rondom het op- en afrittencomplex." (BSB)