Bert Cauwenberg opnieuw verkozen tot voorzitter N-VA Marc Ceulemans

14 maart 2019

Recent vonden de afdelingsverkiezingen van N-VA plaats in de Sint-Martinuszaal in Kontich-centrum. Tijdens deze vergadering konden alle leden hun stem uitbrengen om een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en afdelingsbestuur te kiezen voor de komende drie jaar. Huidig voorzitter Bert Cauwenberg werd in één stemronde herverkozen, net als ondervoorzitter Peter Goossens. Zestien leden werden vervolgens gekozen om samen met hen en met alle gemeentelijke mandatarissen de afdeling te besturen.

“Ik ben blij voor het vertrouwen dat de leden opnieuw in ons stellen. Mijn eerste prioriteit is om de interne politieke werking terug voldoende aandacht te geven, na de drukke maanden van de verkiezingscampagne en de doorstart van ons gemeentebestuur in een nieuwe meerderheid,” aldus Bert Cauwenberg. “Daarna gaan we onze jongerenwerking activeren en de basis uitbouwen voor de volgende gemeentelijke verkiezingscampagne,” voegt Peter Goossens er aan toe.