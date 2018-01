Beloning voor energiebewuste inwoners 20 januari 2018

02u44 0 Kontich De gemeente Kontich wenst dat investeerders in windmolens en grote zonneparken de helft van het investeringsbudget ophalen bij de inwoners. Dat moet dan gebeuren via een energie-coöperatieve. Inwoners kunnen zo meegenieten van de opbrengsten uit grote energieprojecten.

Daarnaast heeft de gemeente haar premiereglement voor energiebesparende maatregelen aangepast. Wie in Kontich een nieuw passiefhuis bouwt, heeft recht op 1.500 euro.





De Kontichnaren die voor een bestaande woning een renovatie-audit laten uitvoeren, krijgen de helft van de kosten terugbetaald, met een maximum van 250 euro. Voorwaarde is dat zij minstens één concrete maatregel laten uitvoeren. Wie zijn woning uitrust met een thermische zonne-installatie, een warmtepomp met combi-warmtesysteem of een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, kan voor die ingrepen subsidies verwerven. Bereikt een gerenoveerde woning een E-peil van 30 of lager, dat ontvangt de eigenaar een premie van 1.500 euro.





"Rekening houdend met alle inspanningen van de gemeente, inwoners en bedrijven, kan Kontich de totale CO2-uitstoot met minstens 20 procent verlagen tegen 2020", berekent schepen van Milieu Wim Annaert (Dorpslijst Sander). (CML)