Behoeftenonderzoek voor een beter seniorenbeleid 12 mei 2018

02u33 0

Waarloos





In de gemeente Kontich/Waarloos start het behoeftenonderzoek voor senioren. Het gemeentebestuur en de seniorenraad willen de behoeften van senioren in kaart brengen. Zo kan er aan de ouderen een beter beleid aangeboden worden. Het blijkt dat ze dat echt nodig hebben.





Daarom werd er een beroep gedaan op vrijwillige enquêteurs, die met een vragenlijst langsgaan bij 420 senioren.





Die vragenlijst is opgesteld door de VUB. De 50 enquêteurs kregen een korte opleiding. De 420 bewoners zijn willekeurig uitgekozen en worden ondervraagd. Het onderzoek loopt tot half juni. Indien je vragen hebt, kan je bellen naar 450 78 37 of mailen naar annsophie.liekens@kontich.be (CML)