Bedrijventerrein ‘Gate 7’ zorgt voor verkeerslichten op kruispunt Prins Boudewijnlaan - Villermontstraat Marc Ceulemans

13 januari 2019

Het bericht dat CD&V-fractieleider Luc Blommaerts opving dat er op het kruispunt Prins Boudewijnlaan met De Villermontstraat verkeerslichten komen, strookt volledig met de waarheid. De kosten voor de investering worden betaald door projectontwikkelaar NV BIV.be.

Die kreeg een vergunning om het bedrijventerrein ‘Gate 7’ te ontwikkelen aan de Prins Boudewijnlaan, niet zover van het kruispunt dat door de fietsersbond als een ‘zwart punt’ wordt aangegeven. Het nieuwe bedrijventerrein is volgens de ontwikkelaar goed voor meer dan 1.000 jobs, wat heel wat bijkomend verkeer met zich meebrengt.

Blommaerts vindt het bizar dat de verkeerslichten er nu pas komen. “In 2010 toen ik burgemeester was, vond het Agentschap Wegen en Verkeer het al verantwoord om de verkeerslichten te plaatsen. Die beslissing werd genomen, nadat tellingen uitwezen dat het kruispunt veel wordt gebruikt door fietsverkeer naar en van het nabij gelegen het universitair ziekenhuis en de universiteit (UZA en UA Antwerpen). Groot was dan ook mijn consternatie dat in 2013 het schepencollege met N-VA besloot dat die lichten niet nodig waren door de invoering van het VIVO–verkeersplan”, zegt Blommaerts verontwaardigd.

“Wat Luc Blommaerts verklaart, is gedeeltelijk juist”, reageert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

“In 2013 hebben we de afweging gemaakt tussen de noodzaak voor de veiligheid en hoe vlot het verkeer kan doorstromen. We hebben inderdaad beslist dat het beter was om geen lichten te plaatsen. Lichten maakt ieder kruispunt veiliger maar zouden de verkeersdoorstroming telkens bemoeilijken. Het oordeel was toen dat het voor de veiligheid niet nodig was. Het verschil is nu dat er meer mensen gaan komen werken en er meer verkeer gaat zitten op de site van Gate 7, waardoor de balans terug doorslaat om wel lichten te plaatsen. Bovendien worden de lichten nu betaald door de ontwikkelaar en niet door de belastingbetaler”, aldus de burgemeester.