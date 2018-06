Altenawijk start buurtinfonetwerk 30 juni 2018

Het bestuur van de wijk Altena in Kontich is officieel gestart met een BIN of Buurtinformatienetwerk. Na het BIN in de buurt van de Reepkenslei is dit het tweede in Kontich. "Het is hier goed wonen. Maar de inbraken in onze wijk, zoals die recent gebeurden, willen we in de toekomst voorkomen", zegt Diederik Vranken van het wijkbestuur.





Wie zich kandidaat stelt om lid te worden, zal gecontacteerd worden door BIN-coördinator David Druyts of een van de straatverantwoordelijken. Ze zullen je het project voorstellen. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar binaltena2550@gmail.com met de persoonsgegevens. Of steek een brief in de bus op Antwerpsesteenweg 88, met je persoonsgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk e-mailadres met de vermelding BIN Altena. (CML)