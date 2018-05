Altenabistro zoekt (opnieuw) uitbater 26 mei 2018

Schepen van Cultuur Veerle Van Dyck (Dorpslijst Sander) gaat opnieuw op zoek naar een geschikte kandidaat voor de uitbating van de Altenabistro. Vorig jaar werd de vacature al opengesteld, maar de twee gekozen kandidaten haakten af. Zij konden in de horeca ergens anders aan de slag.





Normaal zou de bistro in augustus openen. Maar bij gebrek aan een uitbater en de opgelopen achterstand van de verbouwingswerken, zal dat eerder begin volgend jaar zijn. De muziekschool kan er met het nieuwe schooljaar al wel intrekken.





Op dinsdag 5 juni om 20 uur kunnen geïnteresseerden de ruimten voor de bistro bezichtigen. Zij krijgen de tijd tot maandag 17 september om een offerte in te dienen bij de gemeente. Meer info of inschrijven voor het infomoment met bezichtiging van de bistro via aankoop@kontich.be of op tel. 03 450 78 97. (CML)