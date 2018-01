Afvalverwerker bouwt 46 assistentiewoningen 02u33 8 Foto RV Het toekomstig 't Hof Van Waerloos.

In het midden van de dorpskern verrijst residentie 't Hof van Waerloos, dat plaats zal bieden aan 46 erkende assistentiewoningen. Bouwheer en initiatiefnemer is Jan De Vocht, van afvalverwerkingsbedrijf De Vocht uit Reet.





"Het perceel van 8000 m³ werd in 1937 door mijn grootvader aangekocht en vormde de voormalige site van de failliet gegane brouwerij Spruyt. Mijn grootvader Prosper, vader Frans en ikzelf hadden daar ons bedrijf van kolenhandel, transport en later ook afvalophaling, tot we in 2000 verhuisden naar onze huidige locatie aan de Steenweg op Waarloos in Reet", legt Jan De Vocht uit. "Aangezien er in Waarloos geen ouderenopvang was, dacht ik dat we met het aanbieden van assistentiewoningen deze leemte konden opvullen."





"De ruwbouw van de eerste 19 woningen aan de zijde Ferdinand Maesstraat, met 10 parkeerplaatsen, is al voltooid en in afwerkfase", legt makelaar Sophie Segers van Home Base bvba uit. De oplevering hiervan is gepland tegen zomer 2018. De zijde Grote Steenweg, met oplevering voor najaar 2019, bestaat uit 27 assistentiewoningen en 13 parkeerplaatsen.





Op 25 januari is het lanceringsevent, op 10 februari is er een kijkdag in de modelwoning. CM als Zorgbeheerder en Zorgmakelaar nemen de uitbating van de assistentiewoningen op zich. (CML)