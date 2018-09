Affiche burgemeester voor derde keer vernield 06 september 2018

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag hebben vandalen voor de derde maal het bord waarop het 'Feest van de Burgemeester' wordt aangekondigd, vernield. Nu bleven de palen staan. De plaat werd ditmaal van de palen gerukt of geslagen. De vernielingen van de twee vorige keren vonden eind augustus plaats.





Op sociale media wordt er over het algemeen met verontwaardiging gereageerd. Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) legde na het vernielen van het tweede bord klacht neer bij de politie en zal dat vandaag opnieuw doen.





De politie kon hem tot dusver geen gegevens verstrekken over de stand van het onderzoek. Wel gaat de politie extra toezicht houden op de borden in het algemeen. (CML)