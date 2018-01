Achttien deelnemers van actie 't Bazarke winnen verwenpakket 24 januari 2018

Achttien winnaars vielen in de prijzen bij de eindejaaractie van kranten- en boekenhandel 't Bazarke in Kontich-Kazerne. Met volle stempelkaarten konden de deelnemers kans maken op het winnen van een verwenpakket. Er waren 3 verschillende pakketten. Die bestonden uit 8 grote, 6 kleine manden en 4 glazen bokalen, gevuld met verschillende soorten van producten. Er waren 488 deelnemers. Het merendeel daarvan woonden de trekking bij. Irène Goyvaerts had in haar leven nog niets gewonnen. "Ze was lichtjes uit haar lood geslagen", vertelt Brigitte uitbaatster van 't Bazarke. "We hebben Irene en haar verwenpakket met de wagen naar huis gebracht. Dat Irene, die altijd klaar staat voor anderen, nu eens een verwenpakket won, kwam geen moment te vroeg", aldus Brigitte.





(CML)