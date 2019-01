Aaike Cools (16) sluit pechjaar af met 4x zilver op de piste Marc Ceulemans

03 januari 2019

Ondanks de pech die ze begin dit jaar heeft gekend, is Aaike Cools (16) erin geslaagd 4 maal zilver te behalen tijdens het Belgisch kampioenschap op de piste in Gent. Het was in de disciplines Keirin, Omnium, Scratch en Puntenkoers. Door tweemaal te vallen eerder dit jaar, liep Aaike blessures op aan de knie en schouder. Het duurde maar liefst 6 maand vooraleer ze volledig hersteld was.

Begin december behaalde ze al zilver in het Omnium. In 2019 rijdt Aaike voor de clusterclub van ‘Avia Multum Accountants Ladies Team’.

Tijdens deze winter stelt ze nog twee doelen voorop.

Ze staat eerst in het AVS-regelmatigheidscriterium en wil op 19 januari de begeerde ‘Bluie Avs-trui’ aantrekken. AVS staat voor Oost-Vlaamse Televisie.

Op 26 januari wil ze een goed resultaat behalen op het Belgisch Kampioenschap ploegenkoers, samen met Marith Vanhove.