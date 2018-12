80 deelnemers aan de start van kerstcross Marc Ceulemans

28 december 2018

13u46 0

Met 80 deelnemers aan de start en een prachtig verlicht parcours kunnen de organisatoren van de kerstcross in Waarloos terugblikken op een geslaagde editie.

“Naast veel lokale MTB-liefhebbers en vaste renners voor ons algemeen klassement hadden we met deze kersteditie opnieuw een aantal echte toppers aan de start uit de Mountainbike wereld. Met Britt Segers als Belgisch kampioen bij de dames junioren en Robby de Bock, tot enkele jaren geleden podiumkadidaat bij de beroepsrenners, kunnen we toch van een erg hoog niveau spreken”, aldus Walt De Winter, mede organisator.

“Het open karakter van de wedstrijd en de schitterende ambiance op en naast het parcours, zorgen ervoor dat we ieder jaar meer mensen naar Waarloos trekken. Dit geeft ons als organisatie enorm veel voldoening”, zegt Jan van den Eynde, de drijvende kracht achter de veldrit.

“In 2016 hebben we het voor het eerst aangedurfd om de kerstcross ‘s avonds in het donker te lagen doorgaan. Dit vraagt een bijzondere inspanning van al onze mensen, maar voor onze kleine wielerclub uit Kontich zijn deze wedstrijden het ideale uithangbord. De cross-traditie hier in Waarloos dateert al van in de jaren ‘70, dit wil toch al iets zeggen. Wij kijken nu al vast uit naar de finale op 27 januari”, voegt Walt De Winter toe.