75 jaar heemkunde beloond met nieuwe serre Marc Ceulemans

22 november 2018

De Koninklijke Kring voor Heemkunde van Kontich, die dit jaar zijn 75ste verjaardag viert, krijgt voor de gelegenheid een gloednieuwe serre van 25 vierkante meter van de gemeente. Die komt naast het Documentatiecentrum in de Duivenstraat.

Het Documentatiecentrum, een landhuis in de Duivenstraat 22 was oorspronkelijk de woning van stichter-voorzitter Jozef Van Herck en zijn zuster Eugenia, toen hij als pastoor-deken op ‘rust’ ging.

Het werd eigendom van de gemeente, die moest instaan voor het onderhoud, en daarnaast voor de oprichting van een nieuw museum. Het gebouw moest dienen als zetel en werk- en vergaderruimte van de heemkundige kring.

“Na een grondige restauratie werd het in 1985 ingehuldigd. Enkele jaren geleden werd de tuin heraangelegd. Nu is de bouwvallige serre aan de beurt. Ze werd al afgebroken en gemeentearbeiders hebben de fundamenten voor de nieuwe gemetseld”, zegt Frank Hellemans, voorzitter van de heemkundige kring.

“We zetten al een tijdje druk op de leverancier om de nieuwe serre zo snel mogelijk te plaatsen. We weten nu dat hij de profielen heeft opgemeten en dat die in productie zijn, maar een exacte timing weet ik nog niet. Het is de bedoeling dat de ‘Samentuinders’, die een deel van de tuin gebruiken om groenten en kruiden te telen, er ook een opslagruimte krijgen”, zegt schepen van Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling Wim Annaert (Dorpslijst Sander).

Elke maandagavond van 8 tot 10 uur ’s avonds kan je in het Documentatiecentrum terecht. Dan zie je hoe een tiental mensen zich bezighouden met het verleden en het heden van Kontich en Waarloos, om het door te geven aan de toekomst. Misschien voel je je geroepen om er ook een plekje te zoeken en mee te werken? Vooral mensen die ‘jong van hart zijn’, zijn welkom. Want de Kring wil minstens de 100ste verjaardag halen.

Meer info vind je op www.museumkontich.be. Of breng eens een bezoekje aan het museum, dat elke zondag open is van 14 tot 17 uur in het vrijetijdshuis De Brouwerij, links van de bibliotheek op het Sint-Jansplein.