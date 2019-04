75 jaar Chiro Kontich-Kazerne start met verrassingsact Marc Ceulemans

17 april 2019

12u00 0 Kontich Op vrijdag 19 april starten de feestelijkheden rond 75 jaar Chiro Kontich-Kazerne.

Om 19.30 uur tijdens een receptie zijn er toespraken van oud-leden over de evolutie van de groep. Daarin worden herinneringen opgehaald en ook de evolutie van de lokalen geschetst. Het begon met lokalen in oude treinwagons tot moderne huisvestigingen, die deels door de eigen leden of de leiding werden gebouwd.

Nadien volgt er een verrassingsact van een samengestelde muziekkapel. Vier generaties muzikanten spelen een vijftal stukken uit het verleden.

Met muziekinstrumenten, verzameld uit verschillende Chiro-groepen, waren er een 15-tal repetities nodig om tot het eindresultaat te komen. Voor sommigen was het 20, 25, 3O tot 35 jaar geleden dat zij nog een instrument in hun handen kregen. Op hun repertoire staan Californian Beach, Café Noir, Festival bandmars, Ruitersreveille en Bleu River.

Om 22.15 uur worden de danslustigen op de dansvloer verwacht. Verdere info en het volledig feestprogramma, vind je op www.chirokoka.be.