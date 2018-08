55ste Sint-Martinusprijs weer schot in de roos 29 augustus 2018

02u28 0

De 55ste Sint-Martinusprijs, een vierdaagse wielerwedstrijd voor junioren, was zowel op sportief als op organisatorisch vlak een groot succes, vond Gregoor Van Moer, voorzitter van de Wielerclub Steeds Vooraan.Deze opvallende unieke wedstrijd, enig in België, is een initiatief van de gemeente, die met een smak geld over de brug kwam. Wielerclub Steeds Vooraan zorgde net zoals de vorige jaren voor een vlekkeloze organisatie. 31 ploegen met 186 renners verschenen aan de start. De wedstrijd is zeer gegeerd vanuit het buitenland. Ploegen van Denenmarken, Frankrijk, Litouwen, Wales, Schotland, Duitsland en zelfs vanuit USA kwamen naar Kontich afgezakt. "Dat betekende dat we voor onderdak moesten zorgen voor alle buitenlandse renners", zegt Gregoor Van Moer. Er waren meer dan 600 medewerkers nodig, waaronder een groot aantal seingevers, om alles in goede banen te leiden.





(CML)