50 jaar academie in landhuis Altena 10 augustus 2018

02u36 0

De Academie voor Muziek, Woord & Dans van Kontich en Mortsel start haar vijftigste verjaardag in het gerenoveerde landhuis Altena in Kontich, gelegen in het gelijknamige park.





Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meteen beginnen met het bespelen van een instrument. Er is een nieuwe startersklas muziek voor volwassen en jongeren vanaf 15 jaar in Kontich. Wil je liever luisteren en zelf niet spelen? Dan is de cursus muziek beluisteren en ontdekken iets voor jou. Kijk voor alle opleidingen en nieuwe instrumenten in Kontich op www.amwdmortsel.be.





(CML)