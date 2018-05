40ste editie van Komart volleybalwijkentornooi 03 mei 2018

Komart Volley vzw richt tijdens het Pinksterweekend op 19 en 20 mei haar 40ste volleybalwijkentornooi in op de terreinen van K. FC Kontich. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen. Vorig jaar namen 66 lokale gelegenheidsploegjes deel aan het tornooi, goed voor 500 spelers. Het tornooi start op zaterdagnamiddag om 13 uur met wedstrijden op 12 terreinen. Op zondag wordt er gestart om 9 uur. De finales vinden plaats rond 17 uur. Na de prijsuitreiking start de barbecue, waar gewoonlijk 700 deelnemers aan deelnemen. Inschrijven hiervoor is wel verplicht. Op woensdag 16 mei tijdens de voorstelling van het tornooi worden de reeksen getrokken in het KWB-lokaal in de Magdalenastraat.





De terreinen van K. FC Kontich bevinden zich aan de Duffelsesteenweg 73. Inschrijven voor de barbecue kan bij Leo Beekcmans op 0476/90.87.95 of via leo.beeckmans@telenet.be. Meer info op www.komart.be. (CML)