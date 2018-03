400 badmintonners komen naar Edegem en Kontich 30 maart 2018

02u59 0 Kontich Vierhonderd badmintonners van over heel de wereld komen dit weekend samen voor het Victor Junior OLVE Tournament (JOT) in sporthal Den Willecom in Edegem en sporthal De Nachtegaal in Kontich.

Het is al de zestiende keer dat het badmintontoernooi gehouden wordt en ook deze keer maakt het deel uit van het Europees badmintoncircuit voor spelers onder zeventien jaar. "Voor onze club is Pasen altijd het belangrijkste moment van het jaar", zegt Bram De Kinder van OLVE BC. "Meer dan vierhonderd jongeren tussen 9 en 17 jaar oud uit alle hoeken van de wereld zullen hun kunnen tonen en het tegen elkaar opnemen in vier verschillende leeftijdscategorieën. Vorig jaar mocht Rusland de Challenge Cup wisselbeker mee naar huis nemen maar vaste waarden als Frankrijk, Nederland en Engeland zullen hun sterkste delegatie sturen om die dit jaar af te nemen. Ook met nieuwkomers uit Peru, China en Egypte zal de concurrentie niet min zijn." Het Victor OLVE Tournament duurt uitzonderlijk vier dagen en start vandaag al. De laatste speeldag is op paasmaandag. (BSB)