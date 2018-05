24 marathons in 100 dagen MICHAEL DUPON (49) LOOPT VOOR LEEFBOERDERIJ CASA DI MAURO MARC CEULEMANS

18 mei 2018

02u27 1 Kontich Michael Dupon (49) uit Mortsel start zaterdag een sponsorloop van 1.000 km die hij tracht af te leggen in 100 dagen. Hij onderneemt de stunt om geld bijeen te lopen voor de leefboerderij vzw Casa di Mauro uit Kontich.

Michael start zijn huzarenstukje om 16 uur aan Bar 4 in Fort 4 van Mortsel. Iedereen is er welkom om een stukje mee te lopen aan een rustig tempo.





"De keuze om voor Casa di Mauro te lopen was logisch", steekt Michael van wal. "Ik ben gehuwd met Lieve Debaillie. Die heeft samen met haar vriendin Petra Nonneman 5 jaar geleden de leefboerderij opgestart. Vermits mijn dochter Mauro, naar wie de vzw werd genoemd, er in de toekomst ook gaat wonen, ben ik nog meer gemotiveerd om mij hiervoor in te zetten." Casa di Mauro is de plek waar 9 jongvolwassenen met een mentale beperking kunnen samenwonen en genieten van het plattelandsleven. Voor hen is werken op de boerderij onderdeel van het dagelijks leven. "De boerderij is momenteel aan het sparen om het dak van de schuur te vernieuwen", weet Michael. Casa di Mauro krijgt geen overheidssteun en is aangewezen op sponsorgelden en de opbrengst van allerhande activiteiten die ze zelf moet organiseren.





Het is niet de eerste keer dat Michael loopt voor het goede doel. Vorig jaar in april liep hij zijn eerste marathon voor Casa di Mauro. Het bracht toen 5.000 euro op. Ondertussen heeft het loopvirus hem goed te pakken want in 1 jaar liep hij 3 marathons.





"Door de liefde voor het lopen, wilde ik eens iets anders doen dan een klassieke marathon. En zo werd bij mij het idee geboren om 1.000 km in een tijdspanne van 100 dagen te lopen. Dit lijkt makkelijk maar als je weet dat het lichaam best niet elke dag loopt, zal ik om de 2 dagen minimum 20 km moeten lopen om zo na 100 dagen op 26 augustus de 1000 km te hebben volbracht. Of het op zijn marathons te zeggen: Ik ga bijna 24 marathons lopen in 100 dagen."





Vooral 's morgens

Hij bereidde zich ook goed voor met de trainingsmethodes van het team van Hanna Mariën, ex-olympisch sprintkampioene uit Borsbeek. "Hierdoor zal de kans op blessures bij zoveel lopen een stuk minder worden. Ik zal meestal 's ochtends vroeg voor de aanvang van mijn werk lopen. Vooral in de regio tussen Antwerpen en Kontich. Maar ook buiten België. Ik moet de komende maanden regelmatig voor mijn job in het buitenland zijn", zegt Michael.





Na elke loop zal hij het afgelegde parcours posten op de facebookpagina '1000 km in 100 dagen ten voordele van vzw Casa di Mauro'. Je kan Michael sponsoren op rekening BE10 0000 0000 0404 met de vermelding 128/2988/00141. Meer info over de leefboerderij vind je op de website www.casadimauro.be.