200 gezinnen lid van nieuwe BIN Wild Veld Marc Ceulemans

23 december 2018

11u06 0

Onder de toeziende ogen van een 70-tal opgekomen wijkbewoners werd zaterdagvoormiddag op het speelpleintje Reipelveld de overeenkomst van het BIN-project voor de wijk ‘Wild Veld’ getekend.

De ondertekenaars waren burgemeester Bart Seldeslachts, waarnemend korpschef commissaris Dirk Fonteyne, postoverste Steve Van Herck en oprichter en coördinator Toon Van Thielen.

Naast het BIN van wijk De Reep is het Wild Veld het tweede dat in Kontich in korte tijd werd opgericht.

“Met de buurtinformatienetwerken kunnen wij samen ons dorp een stuk veiliger en leefbaarder maken”, benadrukte burgemeester Seldeslachts.

“Wat doen de mensen nu? Ze zien iets verdachts in de wijk. Ze kruipen meteen achter hun computer en posten het feit op hun Facebook. Dat is misschien wel leuk, maar niet de juiste manier. Het eerste wat de mensen moeten doen is de veiligheidsdiensten verwittigen om zo samen te werken tegen mogelijke verdachte handelingen in de straat. Maar het mag zeker niet de bedoeling zijn dat je met een baseballpet samen met je hond de straat optrekt”, benadrukte burgemeester Bart Seldeslachts.

Hoofdinspecteur en postoverste van Kontich Steve Van Herck informeerde de aanwezigen zeer grondig over de werking van een BIN.

Wederzijds

“Met een BIN wordt de politie door de burger geassisteerd. In de eerste plaats is dat informatie doorspelen. Afhankelijk van de info zal de politie oordelen of het BIN in werking wordt gesteld. Het systeem belt meer dan 150 mensen tegelijk op en informeert hen over de aard van de omstandigheden. De informatie kan ook wederzijds zijn. Maar zelf actie ondernemen is uitgesloten. De wet op de privacy wordt hierbij gerespecteerd”, garandeert hoofdinspecteur Steve Van Herck.