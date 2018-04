2.000 jongeren komen naar Schoolrockfestival 30 april 2018

Op het 31ste Schoolrockfestival vorige zaterdag in het Sint Ritacollege kwamen meer dan 2.000 jongeren genieten van de fantastische muziek en de gezellige sfeer. Onder meer Stikstof, Témé Tan en Danny Blue and The Old Socks zorgden voor ambiance. Naast de optredens waren er ook vele randanimaties, zoals een karaoke-container, waar je samen met je vrienden kon zingen op de allerleukste hits. Verder was er een funstand, waar festivalgangers zichzelf en elkaar konden versieren met de allernieuwste Schoolrock-tattoos en glitters.





De opbrengst van het festival gaat naar twee goede doelen. Een ervan is Shangrila home, een vzw die straatkinderen in Nepal opvangt. (CML)