165 bezwaren tegen komst van cinema aan Meylweg Marc Ceulemans

20 februari 2019

12u00 0 Kontich Tijdens het tweede openbaar onderzoek voor een bouwvergunning van de luxe-cinema ‘Cinema4you’ aan de Meylweg zijn er bij het gemeentebestuur van Kontich 165 bezwaarschriften ingediend. Dat zijn er ongeveer 65 meer dan tijdens het vorige onderzoek. Het actiecomité ‘leefbaarheidmeylweg’ is met dit resultaat uiterst tevreden. “Het schepencollege kan dit signaal zeker niet negeren”, klinkt het.

Het tweede openbaar onderzoek kwam er nadat het schepencollege de bouwheer bijkomende voorwaarden had opgelegd, zoals meer ruimte voor parking en meer aandacht voor de waterhuishouding. Maar ook nu zien de actievoerders de komst van zo’n megacinema niet zitten. Eerst en vooral vinden ze dat de Meylweg, een smalle straat zonder fiets- en voetpaden en nu al oververzadigd met verkeer, daar niet voor geschikt is. Met de helihaven in de buurt zijn de bewoners van oordeel dat ze al meer dan genoeg overlast moeten slikken.

Bij de comitéleden signaleren er geruchten dat het bouwperceel over het Meylhof door een vriend van Tommy Pasteels, bouwheer van Cinema4you, zou gekocht zijn. “Ik heb deze geruchten ook gehoord, maar officieel is mij daar niets over bekend”, zegt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). Het openbaar onderzoek wordt donderdag behandeld door het schepencollege. Mogelijk volgt er pas later een beslissing over de toekenning van de vergunning.