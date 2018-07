129 van de 130 jobs op de tocht bij DHL AMAZON GAAT EIGEN PAKJES LEVEREN MARC CEULEMANS

18 juli 2018

02u44 0 Kontich Door het afhaken van de Amerikaanse e-commercegigant Amazon, veruit de grootste klant van DHL Kontich, dreigen er heel wat ontslagen te vallen. Van de 130 personeelsleden werken er 129 voor Amazon.

Amazon gaat zijn pakjes zelf verwerken en verzenden. Het contract tussen DHL en Amazon loopt op 30 september dit jaar ten einde en wordt niet hernieuwd.





Als DHL tegen die periode geen nieuwe klant(en) aantrekt en geen akkoord bereikt met de vakbonden, worden 129 personeelsleden technisch werkloos.





Het is de bedoeling dat DHL 42 vaste en 30 interimcontracten opzegt.





De vakbonden willen naakte ontslagen vermijden. Gisteren zaten directie en vakbondsafgevaardigden voor het eerst aan de onderhandelingstafel.





"Er zullen sowieso ontslagen vallen. Het was aftasten hoeveel banen er nog konden gered worden. Maar uiteindelijk is er weinig uit de bus gekomen. Wij bleven met meer vragen zitten dan we hadden gesteld. Volgende week, op 26 juli, volgt er een tweede ronde. Ondertussen tracht DHL een nieuwe klant voor Kontich aan te trekken. In de loop van augustus hopen we een degelijk akkoord te kunnen afsluiten", aldus Carine Dierckx, vakbondssecretaris van het ABVV.





"Voor de uitzendkrachten kunnen we jammer genoeg niks onderhandelen, omdat zij vaak werken met dagcontracten. Maar voor de werknemers die vast in dienst zijn, proberen we een oplossing te zoeken. Een mogelijke oplossing is een hertewerkstelling binnen de DHL-familie. Daarbij krijgen de werknemers een motivatiepremie en blijft hun anciënniteit behouden. Zo willen we het aantal naakte ontslagen zo beperkt mogelijk houden. En we hopen natuurlijk dat de vaste werknemers binnen de DHL-groep ergens anders aan de slag kunnen", voegt Wim De Jonghe van de socialistische vakbond toe.





Vergeefse moeite

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) vindt het een 'ramp' voor de tewerkstelling in Kontich. "Recentelijk hebben wij aan DHL nog een milieuvergunning onder voorwaarden toegekend. In begin was DHL een stroeve onderhandelaar. Er kwamen klachten van buren over lawaaihinder en over het willekeurig parkeren in de Keizershoek. Maar nu hebben ze pro-actief meegewerkt. DHL zou haar parking uitbreiden en een geluidsmuur bouwen. En op langere termijn zou er een nieuwe ontsluiting komen", aldus nog burgemeester Seldeslachts. Maar dat lijkt nu allemaal vergeefse moeite.





Directeur van DHL Kristof Peeters was gisteren niet bereikbaar.