12 deelnemers eindejaarsactie Het Bazarke winnen verwenpakket Marc Ceulemans

05 maart 2019

12u00 0

De 12 winnaars van de eindejaarsactie van kranten- en boekenwinkel Het Bazarke in Kontich-Kazerne hebben een verwenpakket gekregen. De actie bestond uit het vullen van spaarkaarten met zegels. Een winkelbezoek was goed voor een zegel. 634 mensen namen eraan deel. De winnaars werden uit de deelnemerspot getrokken. Er waren twee verschillende verwenpakketten te winnen: een grote en een kleine mand gevuld met verwenproducten. “Net zoals vorig jaar was de actie weer een groot succes”, zegt uitbaatster Brigitte Selderslaghs.

In Het Bazarke kan je naast kranten en tijdschriften nog verschillende aanverwante producten en zelfs wijnen verkrijgen.