110.000 euro voor nieuwe arbeidsprojecten 23 maart 2018

02u56 0 Kontich De vzw PWA lanceert een oproep voor nieuwe projecten van arbeidstoeleiding in Kontich. Zij verdeelt een budget van 110.000 euro onder de beste projectinzendingen.

Arbeidstoeleiding bestaat voor alle mensen die graag willen werken, maar die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, laag geschoolden en mensen met een beperking.





Soepbistro

Opnieuw en Co, de Soepbistro en het fietspunt aan het station zijn al bestaande en veelbelovende projecten. "Maar er zijn ongetwijfeld nog domeinen waar dergelijke projecten kunnen werken. Ik denk aan groenonderhoud, landbouw, netheid van straten en pleinen, renovatie en isolatie", zegt schepen van Sociale Economie Joost Fillet.





De aanvraag voor de subsidie dient ten laatste op 14 mei 2018 ingediend te worden.





De volledige aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vind je op de website www.kontich.be. De uiteindelijke uitbetaling is gepland in juli 2018.





(CML)