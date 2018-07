1.5 km rommelmarkt in het centrum 14 juli 2018

KOmende zondag tussen 9 en 16 uur organiseert de voetbalclub Martinus (onderafdeling van KWB) voor het 17e jaar op rij haar grote rommelmarkt.





Die vindt plaats vanaf het centrum van Kontich op het Gemeenteplein en strekt zich verder uit via de Magdalenastraat, Duivenstraat, Ooststatiestraat tot op het Sint - Jansplein.





Ook de parochiezaal, de Martinuszaal en de tuin van de Dekenij zijn gevuld met standhouders. Alle staanplaatsen, zijn sinds een vijftal weken al gereserveerd.





In het totaal gaat het om 1.500 lopende meter. De toegang is gratis. De opbrengst gaat naar de werking van de club. (CML)