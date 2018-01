'Zieke' aanhangwagendief krijgt 3 jaar cel 31 januari 2018

Een veertiger uit Chimay is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 13 diefstallen of diefstalpogingen van aanhangwagens. De man reed met verschillende wagens rond op zoek naar aanhangwagens. Indien hij een opportuniteit zag, stapte hij doodleuk uit, keek of de kust veilig was en bevestigde de aanhangwagen aan zjn wagen. In onze regio sloeg hij zo toe in Kontich. Zelfs toen hij na een eerdere reeks diefstallen vrijgelaten werd, begon hij meteen opnieuw aan een strooptocht. "Ik moest wel stelen. Ik heb kanker en kon de medische kosten niet betalen", klonk het tegen de politie. Dit vonnis is de 15de correctionele veroordeling voor de man. Omdat ook de onmiddellijke aanhouding werd uitgesproken zal hij niet lang meer op vrije voeten doorbrengen. (WHW)