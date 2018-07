"Voorlopig geen ontslagen bij Opel" 18 juli 2018

02u44 0 Kontich Bij Opel Kontich verdwijnen geen jobs. Dat zegt de woordvoerder.

"Ondanks het bericht in de media vandaag (gisteren, red.) dat er bijna honderd personeelsleden bij Opel in Kontich zouden ontslagen worden, kan ik dat formeel ontkennen. Het gaat om geruchten. Hier werken trouwens slechts een honderdtal mensen. Vroeger was Opel afhankelijk van General Motors en werd er met verlies gedraaid. Door het feit dat Opel nu deel uitmaakt tot de PSA-groep waartoe ook Peugeot en Citroën behoren, zijn er gesprekken aan de gang, om efficiënter te werken opdat er opnieuw winst kan gemaakt worden", zegt woordvoerder Ron Dubois.





Volgens Dubois betekent dat dat er momenteel nog geen ontslagen zullen vallen. "De werknemers moeten zich niet ongerust maken. Er zijn gesprekken aan de gang tussen de directie en personeelsafgevaardigden', sust Dubois het personeel.





Bedoeling van PSA is dat Opel tegen 2020 opnieuw over heel België en Luxemburg winstgevend wordt.





Zo is er tegen 2024 voorzien dat alle Opel-modellen een elektrische variant krijgen. (CML)