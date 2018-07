"Voor elke renner koken we à la carte" QUICK STEP-KOK GINO LAUREYSSEN IS KLAAR VOOR TWAALFDE TOUR MARC CEULEMANS

04 juli 2018

02u49 0 Kontich Gisteren vertrok het team van 'Kookeiland' naar Vendée in Frankrijk, waar

zaterdag de Tour de France vertrekt. Daar verwennen Gino Laureyssen en zijn kompanen drie weken lang Philippe Gilbert en zijn Quick Step-collega's met hun kookkunsten.





"Sinds 2006 zijn we verantwoordelijk voor alle maaltijden van de renners van het Quick Step-team", zegt Gino Laureyssen, oprichter van Kookeiland. "Dat voeding een enorme rol speelt, spreekt voor zich. Tijdens sommige ritten verliezen de renners tot 10.000 calorieën per dag en moeten ze ook nog eens 8 tot 10 liter vocht (meestal water) opnemen."





Laureyssen maakte 12 keer de Tour mee en ziet een enorme evolutie. "We moeten ons specialiseren, want elk jaar komen er immers nieuwe trends opzetten. Dit jaar hebben we ons erg gericht op veganistische maaltijden (zonder vlees) . Een heerlijk alternatief, vindt Gino.





"Toen ik twaalf jaar geleden in het peloton startte, werd er vers gekookt en voor alle renners hetzelfde. Nu koken we voor elke renner apart. Zo hebben klimmers een andere voeding nodig dan sprinters. Het gewicht van de maaltijden wordt bijna tot op de gram uitgerekend. We werken samen met verschillende teamdokters van de Bakala-academie uit Leuven. Samen met dokters, renners en chefs, wordt het gewicht berekend", vertelt Gino.





Zelfs hamburgers

Een avondmaal van Philippe Gilbert bestaat bijvoorbeeld uit linzensalade, granaatappel met gerookte eend, pasta met bloemkoolsaus of kip of koolvis met quinoa, bonen en of champignons en panna cotta.





"Ook is er heel wat variatie, zeker tijdens de laatste week van de Tour. Dan worden er zelfs hamburgers gegeten met frietjes van zoete aardappel. Maar het meest kijken de renners toch uit naar het dessert, rijkelijk gevuld met de juiste ingrediënten zoals een chocomousse met kokos en aardbeisorbet met munt", weet Gino.





Kevin Daems maakt alle dagen het ontbijt en het avondmaal voor de renners klaar. Kevin kent alle gevoeligheden van de renners. "De ene wil rijst of pasta en nog anderen kiezen voor vis en vlees. Bij warme dagen verliezen de renners veel vocht. Soms tot 10 liter. Dus gebruiken we meer zout en moeten de renners bij de maaltijden veel drinken. Dus wij koken eigenlijk à la carte", zegt Kevin.





Volgens Gino zijn sommige renners bijgelovig in het eten. Zo heeft hij een sterkte tijdrijder in de ploeg gekend, die verzot was op linguini met scampi's.





De kennis van Kookeiland wordt bijzonder gewaardeerd. Sinds dit jaar is Gino Laureyssen ook de exclusieve culinaire partner van Cape Epic, de grootste mountainbikewedstrijd van de wereld. Hier is het team verantwoordelijk voor 6.000 maaltijden per dag. Tijdens de Tour kan je op de Facebookpagina van Kookeiland dagelijks volgen wat de chefs voor de Quick Steprenners koken.