"Voor 10 eurocent met bus naar school" ALINE TRUYENS LOOPT DRIE MAANDEN STAGE IN MADAGASKAR MARC CEULEMANS

06 juli 2018

02u41 0 Kontich Aline Truyens (24) uit Kontich, die studeert voor leerkracht lager onderwijs aan de hogeschool Odisee, trok voor haar opleiding samen met drie medeleerlingen naar Madagaskar voor een stageperiode van 3 maanden. Zij ondervond dat de leerlingen heel respectvol omgaan met de leerkrachten.

"Via de campus Odisee kregen we de kans om een ontwikkelingsstage te volgen in het buitenland. Afrika stond al heel lang op mijn verlanglijstje. Om mijn Frans te verbeteren, was dit zeker een pluspunt. We kozen voor Madagaskar, waar we een onderkomen vonden bij een gastgezin. Hoewel we in hetzelfde huis woonden, hadden we toch nog ons eigen stekje. Per twee hadden we een eigen kamer, waar we konden slapen, beschikten over een keukentje en hadden twee badkamers en een eetruimte", vertelt Aline.





Het viertal liep stage in verschillende scholen waaronder een publieke school volgens het Malagassische systeem en een privéschool naar de Franse normen.





"Om in de school te geraken namen we de bus, wat je kan vergelijken met een 'taxi brousse'. Dat kostte ons voor 400 ariary of 10 eurocent per persoon en per rit. Of wanneer de school dichtbij was, gingen we te voet", zegt Aline.





Respect

"We hebben meerdere projecten uitgevoerd. Zoals een project rond het poetsen van de tanden en het organiseren van een schoolfeest. Het laatste was voor mij zeker het hoogtepunt van de stage. We gaven ook lesjes in het Frans", aldus Aline.





Zij ondervond dat de leerlingen heel respectvol omgaan met de leerkrachten. "Wanneer een leerling iets wil zeggen, steekt hij of zij zijn of haar vinger omhoog. Als de student van de leerkracht mag antwoorden, staat hij recht, geeft hij het antwoord en gaat nadien in stilte terug zitten. Als een leerling een leerkracht kruist, buigt de leerling en zegt hij 'pardon' uit respect. Dit vonden wij zeer mooi om te zien en vinden het een uitstekend voorbeeld voor de scholen in België", zegt Aline.





"In publieke scholen zijn de klassen ook veel groter met ongeveer 50 leerlingen per klas. De leerlingen mogen er gratis onderwijs volgen en de ouders hoeven geen inschrijvingsgeld te betalen.





In privéscholen moeten de ouders wel inschrijvingsgeld betalen. Daar is het aantal leerlingen per klas ongeveer hetzelfde als in België, met ongeveer 20 leerlingen per klas", weet Aline.





Na de stage konden de vier nog genieten van 2 weken vakantie in Madagaskar. "Onder begeleiding van twee gidsen, maakten we een rondreis op het Afrikaanse eiland. Ook onze familie mocht meereizen", aldus Aline nog.





Aline zoekt een job in het onderwijs. Het liefst zou ze les willen geven in de 3de graad, waar ze haar Frans veel gaat kunnen gebruiken.