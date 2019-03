‘Rupelsoldaten’ publiekstrekker op Schoolrock Festival Marc Ceulemans

25 maart 2019

Op zaterdag 4 mei transformeert het Sint-Ritacollege van Kontich zich om in een indrukwekkend outdoor-festival. “De 32ste editie van Schoolrock wordt alweer een knaller van formaat”, verzekeren de organiserende leerlingen van de vijfde en de zesde graad.

Schoolrock is een uniek festival en het grootste van België in zijn soort. Jaarlijks kan het rekenen op 3.000 à 4.000 bezoekers, vooral jongeren maar ook ouderen vind je tussen de rangen. Naast optredens van topartiesten heerst er een ongelofelijke sfeer op het festivalterrein. De twee speelplaatsen zijn voorzien van elk één podium. Dit jaar moeten de ‘Rupelsoldaten’ als één van de grootste publiektrekkers worden. Ze zijn talent van eigen bodem. Met hun aanstekelijke reggae brengen ze telkens de juiste sfeer. Ze zijn de trots van de Rupelstreek en na meerdere optredens op Reggae Geel en Mano Mundo, ook een vaste waarde in heel België. Verder worden de podia gevuld met optredens van topartiesten zoals DVTCH NORRIS, K1D, Bony Macaroni, Tin Fingers, Ares, Rare Akuma, Louis XIV en Shaka Shams.

Het beleid van het festival is gericht op duurzaamheid. Daarom wordt de drank geserveerd in wisselbekers en worden de festivalgangers aangespoord om met de fiets of de bus te komen. Er worden vegetarische eetstandjes voorzien met gerecycleerde frietzakjes. Met de opbrengst van het festival worden ieder jaar twee goede doelen gesteund. Dit jaar besloot het comité om te kiezen voor Hanibal en Shangrila Home.

Hanibal is een organisatie die jongeren met en zonder een beperking een op maat gemaakte vakantie vol plezier bezorgen. De organisatie werkt met meer dan 200 vrijwilligers. Shangrila Home is een project dat al van eind 1995 loopt in Kathmandu, Nepal. De organisatie biedt structurele steun door aan meer dan 100 straatkinderen onderdak en voedsel te geven.

Tikets in voorverkoop kosten 11 euro en kan je na al verkrijgen via de website www.schoolrockfestival.be. Aan de inkom betaal je 15 euro. De deuren gaan open om 15.30 uur. Het optreden van de eerste artiest is voorzien om 15.30 uur. Verdere informatie en de routebeschrijving vind je op www.schoolrockfestival of op de Facebookpagina van schoolrock. Het Sint-Ritacollege bevindt zich aan de Pierstraat 1 Kontich.